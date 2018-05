Macron verdedigt persvrijheid nadat Erdogan-kritische cover uit kiosken wordt gehaald kv

28 mei 2018

22u53

Bron: ANP 0 De Franse president Emmanuel Macron is op de bres gaan staan voor de persvrijheid. Dat deed hij ter verdediging van het opinieblad Le Point, dat op de cover van het jongste nummer de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan als despoot afschildert.

"Het is volkomen onacceptabel dat posters van @LePoint van kiosken worden gehaald omdat ze vijanden van de vrijheid niet aanstaan, zowel in Frankrijk als in het buitenland", reageerde Macron maandag via Twitter. "De persvrijheid heeft geen prijs: zonder haar, dat is de dictatuur".

Il est parfaitement inacceptable que des affiches de @LePoint soient retirées des kiosques de presse au motif qu’elles déplaisent aux ennemis de la liberté, en France comme à l’étranger. La liberté de la presse n’a pas de prix : sans elle, c’est la dictature. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

Le Point plaatste op de voorpagina van de laatste editie een foto van Erdogan met onder meer de tekst: De dictator. Hoever zal Erdogan gaan? In het hoofdartikel wordt de vraag gesteld: "Is Erdogan een nieuwe Hitler?". De redactie van het blad zei dat in Avignon aanhangers van de Turkse president de uitbater van een kiosk gedwongen hebben de affiches te verwijderen. In Valence gebeurde hetzelfde. Later zijn de reclamebiljetten van Le Point weer opgehangen.