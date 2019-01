Macron trekt nationaal debat op gang in dorpje in Normandië SVM

15 januari 2019

06u44

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron gaat vandaag in de sporthal van Grand Bourgtheroulde (een plaatsje in Normandië) het ‘nationaal debat’ op gang trekken. Bedoeling is om het ongenoegen van de burgerbeweging rond de gele hesjes te kanaliseren. Gedurende twee maanden zal de gewone Fransman zijn zegje kunnen doen, belooft hij.

De aftrap gebeurt voor zo'n 600 burgemeesters uit Normandië. Het is voor het eerst in een maand dat de Franse president zich buiten Parijs begeeft en dus zijn er scherpe veiligheidsmaatregelen getroffen.

De gele hesjes hadden opgeroepen om te betogen, maar dat is door de gemeente verboden tot morgen. In Rouen, op zo'n dertig kilometer van Grand Bourgtheroulde, kwamen zaterdag nog zo'n 2.500 manifestanten op straat.

“Niet het moment om zich te verbergen”

Macron zal vanaf 15 uur ongeveer twee uur luisteren naar de grieven van de burgemeesters. De president wordt vergezeld door twee ministers: Sébastien Lecornu en Emmanuelle Wargon, bevoegd voor ecologische transitie. De volgende weken zijn nog een tiental van dergelijke ontmoetingen gepland overal in Frankrijk. Of Macron ook de confrontatie zal aangaan met de man in de straat zal afhangen van de sfeer, geeft het Elysée toe.

"Het is niet het moment om zich te verbergen. Hij moet naar buiten komen, de mensen willen geen president die zich verschuilt in het Elysée", aldus een regeringsbron. "Het woord is aan de burgemeesters, die de bezorgdheden van hun burgers duidelijk moeten maken."

Fransen sceptisch

Die burgers kunnen ook zelf reageren, via een website of per post. Verwacht wordt dat het vandaag vooral zal gaan over fiscale rechtvaardigheid, koopkracht en mobiliteit. Zo is het geen evidentie om vanuit Grand Bourgtheroulde met het openbaar vervoer naar Rouen te gaan.

Er staat veel op het spel voor de Franse president, die het protest van de gele hesjes maar moeilijk kan counteren. Maar toch blijven veel Fransen sceptisch: uit een peiling blijkt dat bijna de helft zal deelnemen aan het nationaal debat, maar minder dan een derde gelooft dat dit de crisis zal oplossen.