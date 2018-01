Macron toont feministisch kantje tijdens tv-interview: "Brigitte is meer dan mijn echtgenote" kv

26 januari 2018

Bron: RTS 1 In aanloop naar het World Economic Forum in het Zwiterse Davos, gaf de Franse president Emmanuel Macron eerder deze week een interview aan de Zwitserse openbare omroep RTS. Daar ging hij dieper in op de rol van zijn vrouw Brigitte en op hun relatie.

Treedt de Franse ‘Première dame’ aan als zijn raadgeefster?, wilde journalist Darius Rochebin dinsdag van de president weten. "Dat is het niet en het is meer dan dat,” antwoordde Macron. “Ze is de vrouw met wie ik al twintig jaar mijn leven deel. Ik zeg vaak: 'zij is mij en ik ben haar'."

“Er is een intimiteit, een verstandhouding die met zich meebrengt dat er soms onenigheden zijn, en die zijn nodig,” vertelde hij over hun relatie. “We discussiëren voortdurend. Ze heeft net zoals ik een gevoeligheid, een kijk op de zaken. Ze vervult geen rol van raadgeefster, dat is niet wat ze wil doen.”

Macron wil niet dat de maatschappij Brigitte zomaar ziet als de vrouw van de president. “Uiteindelijk vind ik het belangrijk dat we een koppel zijn en zij draagt bij wie zij is, want ze is niet alleen maar mijn echtgenote, ze is een vrije vrouw met verantwoordelijkheden en ze is ook een gezicht van de moderne tijd, van wat de vrouwen bijdragen aan onze samenleving,” merkte hij op.

Een klassiek vrouwbeeld waarbij een echtgenote haar man moet volgen, is alleszins niet aan de Franse president besteed en hij hecht veel belang aan de mening van Brigitte. “Ik vind het heel belangrijk dat ze haar eigen agenda, haar eigen mening en onderwerpen heeft,” zei hij, “dat ze tegelijkertijd die onontbeerlijke vrouwelijkheid kan inbrengen en enkele onderwerpen waarop haar eigen blik, haar gevoeligheid en haar benadering niet de mijne zijn, maar ertoe bijdragen. Ik denk ook dat dit verwacht wordt.”

In het post-Weinsteintijdperk klinken dergelijke woorden alleszins als een verademing.