Macron ten oorlog tegen ongelijkheid: "Onze maatschappij is ziek door seksisme" Redactie

21u05 0 REUTERS President Macron wil 'seksistische minachting' strafbaar stellen. De Franse president Emmanuel Macron trekt ten oorlog tegen de ongelijkheid tussen man en vrouw. Hij kondigde, onder andere, aan 'seksistische minachting' strafbaar te maken.

Zaterdag was de internationale dag tegen het geweld op vrouwen. Ook in Frankrijk was dat de aanleiding voor verschillende manifestaties. Op een van die evenementen nam president Macron het woord. Hij kondigde aan dat hij en zijn regering ten strijde zullen trekken tegen de ongelijkheid van man en vrouw.

"Onze volledige maatschappij is ziek door seksisme", verklaarde de president voor een publiek van vertegenwoordigers van het middenveld en de politiek. Daaraan koppelde hij meteen enkele maatregelen.

'Frankrijk kan geen land zijn waar vrouwen bang zijn. Jullie zijn niet alleen, de overheid staat aan jullie kant' Emmanuel Macron, president van Frankrijk

Zo wil Macron 'seksistische minachting' strafbaar stellen, met daaraan een 'afschrikkende straf' gekoppeld. Tevens pleit hij voor het invoeren van een minimumleeftijd van 15 jaar voor seksueel contact. De president kondigde ook aan speciaal aandacht te zullen schenken aan migrantenvrouwen "die ook het risico lopen besneden te worden".

Er komt een online platform om slachtoffers van geweld, intimidatie of discriminatie aan te moedigen om klachten te melden. De slachtoffers zullen via het platform rechtstreeks met de politie kunnen praten om zo te weten te komen welke stappen ze kunnen zetten.

Porno

Verwijzend naar porno op het internet, die ook voor kinderen toegankelijk is, verklaarde Macron nog dat nagedacht moet worden over hoe de regelgeving rond de inhoud die beschikbaar is op het internet aangepast moet worden, nu de technologie zo ver gevorderd is.

Tot slot kondigde de president aanpassingen in de wetgeving aan om mensen die het internet gebruiken voor intimidatie te vervolgen, en komt er een onderwijsmodule over de strijd tegen seksisme en intimidatie in alle scholen.

"Frankrijk kan geen land zijn waar vrouwen bang zijn. Jullie zijn niet alleen, de overheid staat aan jullie kant", zei de president. Vrouwenrechtenorganisaties laten weten tevreden zijn met het engagement van de president, maar eisen meer middelen. Volgens hen is de 420 miljoen euro die Macron voor 2018 heeft opzijgezet onvoldoende.