Macron tekent verscherpte antiterrorismewet in Frankrijk 17u50

Bron: ANP 0 AFP Voor het verstrijken van de wegens terreuraanslagen ingestelde noodtoestand heeft de Franse president Emmanuel Macron een verscherpte veiligheidswet ondertekend. "De terroristische dreiging blijft groot'', verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb vandaag in Parijs.

In de wet zijn bepaalde bepalingen van de noodtoestand in de gewone wetgeving overgenomen. Regeringswoordvoerder Christophe Castaner herinnerde eraan dat de noodtoestand werd uitgeroepen na de islamistische terreuraanslagen in Parijs op 13 november 2015 en vervolgens meerdere malen werd verlengd. De noodtoestand loopt woensdag af.

Collomb verwierp kritiek dat de wet, die medio oktober door het parlement is aangenomen, een soort permanente noodtoestand in het leven roept. Er is een balans gecreëerd "tussen veiligheid en vrijheid'', zei hij. Frankrijk is de afgelopen 2,5 jaar door een golf van terreur overspoeld. Ongeveer 240 mensen werden vermoord door islamistische terroristen.

