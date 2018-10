Macron stelt voor dat Fransen wat "minder klagen" kv

04 oktober 2018

20u50

Bron: BFMTV, Le Figaro 0 De Franse president Macron trok vandaag naar Colombey-les-Deux-Églises, de woonplaats en laatste rustplaats van generaal Charles de Gaulle, om er de 60ste verjaardag van de Vijfde Franse Republiek te vieren. Toen hij werd aangesproken door enkele gepensioneerden, suggereerde Macron dat de Fransen te veel klagen.

De gepensioneerden vertelden Macron dat hun koopkracht erop achteruit gegaan was. De Franse president ging met hen in dialoog. “Weten jullie, eerder vandaag vertelde de kleinzoon van de generaal (de Gaulle) me, terwijl hij me rondleidde in la Boisserie (de woning van De Gaulle, red.): ‘Je kon met hem (generaal de Gaulle) erg vrijuit praten, maar het enige waartoe je geen recht had, was klagen. Wel, ik vind dat een goede benadering van de generaal”, merkte hij op. De suggestie werd op gemengde reacties onthaald.

“Het land zou anders zijn als het zo was”, ging Macron verder. “We beseffen niet hoeveel geluk we hebben. We worden in ons land steeds ouder en dat in goede gezondheid”, antwoordde hij aan de gepensioneerden. Hij beklemtoonde dat zijn regering er alles aan doet om de levenskwaliteit in het land hoog te houden.

“Mijn kleinzoon zal geen pensioen hebben”, merkte een andere toeschouwster op. “Ik strijd ervoor dat je kleinzoon er een kan hebben. Maar het is net om die reden dat ik niet kan zeggen: ‘ik ga dat geven’. Ik ben verplicht om een samenleving uit te bouwen met een goede solidariteit en een goede energie. Men heeft mensen nodig om te produceren vooraleer men kan herverdelen”, antwoordde de president.

Enkele minuten later werd het Franse staatshoofd opnieuw aangesproken door enkele toeschouwers. Macron antwoordde dat hij het jammer vindt dat mensen “enkel kijken naar wat er voor henzelf verandert”. “Er zullen zaken blijven veranderen”, beklemtoonde hij. “En ik zeg jullie, als het land zich niet herpakt, zal het in de slechte zin blijven veranderen voor iedereen.”

In de hoop niet te cru te klinken, voegde hij eraan toe: “Ik ben voor niemand toegeeflijk, weet u. Te beginnen met mezelf.”