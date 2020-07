Macron stelt schending door Turkije van soevereiniteit van Griekenland en Cyprus aan kaak ISA

23 juli 2020

14u00

Bron: Belga 0 Emmanuel Macron heeft donderdag de "schending" van de Griekse en Cypriotische soevereiniteit door Turkije in het oosten van de Middellandse Zee aan de kaak gesteld. De Franse president ontving donderdag zijn Cypriotische ambtgenoot Nicos Anastasiades in Parijs op een achtergrond van toenemende spanningen tussen Athene en Ankara.

"Ik wil opnieuw de volle solidariteit van Frankrijk met Cyprus maar ook met Griekenland uitspreken tegenover de schending van hun soevereiniteit door Turkije. Het is niet aanvaardbaar dat de maritieme ruimte van een lidstaat van onze Unie geschonden of bedreigd wordt. Wie daartoe bijdraagt, moet gesanctioneerd worden", benadrukte president Macron.

Alarm

De Griekse marine werd woensdag in staat van alarm gebracht, nadat Turkije militaire schepen naar het Griekse eiland Kastellorizo had gestuurd om een schip voor de exploratie van gas onder zee te begeleiden. Athene heeft Ankara opgeroepen "meteen te stoppen met deze illegale acties", die de soevereiniteit van Griekenland "schenden en de vrede en veiligheid in de regio bedreigen".

In het oosten van de Middellandse Zee zijn energie- en veiligheidskwesties "de inzet van machtsspelen, met name van Turkije en Rusland, die zich steeds meer laten gelden en waartegen de Europese Unie nog te weinig opweegt", voegde Macron eraan toe.