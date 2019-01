Macron schrijft brief aan de Fransen: “Nationaal debat wordt geen verkiezing of referendum” KVDS

13 januari 2019

21u43

Bron: Belga 0 Het nationaal debat dat dinsdag start, wordt "noch een verkiezing, noch een referendum”. Dat schrijft president Emmanuel Macron in zijn ‘brief aan de Fransen’. Hij roept zijn landgenoten op om de komende maanden massaal aan de consultatieronde deel te nemen, die hij in het leven riep om tegemoet te komen aan de eisen van de gelehesjesbeweging.

De brief zou normaal gezien pas morgen gepubliceerd worden, maar omdat verscheidene media het embargo schonden en hem vandaag al vrijgaven, werd de officiële verspreiding een dag vervroegd.

Resultaten

Macron schrijft onder meer dat hij meteen rekening zal houden met de resultaten van de consultatie, nadat die is afgerond op 15 maart. "Ik wil samen met jullie de boosheid omzetten in oplossingen", klinkt het.





De president wil het debat laten draaien rond 35 vragen over verschillende thema's, zoals de democratie, de ecologische transitie, de fiscaliteit en de immigratie. "Jullie voorstellen zullen ervoor zorgen dat we een nieuw contract kunnen opstellen voor de natie, dat we de acties van de overheid en het parlement kunnen structureren, net als de positie van Frankrijk op Europees en internationaal niveau", aldus Macron.

Voorbeelden van vragen zijn onder meer "welke belastingen moeten volgens u als eerste verlaagd worden?", "moet men bepaalde openbare diensten afschaffen omdat ze te duur zijn in vergelijking met de meerwaarde die ze brengen?" en "moet men meer referenda organiseren?".

Rode lijnen

De president trekt echter ook enkele rode lijnen. "We gaan niet terugkomen op de maatregelen die we al genomen hebben om meer investeringen te doen of om ervoor te zorgen dat werk meer oplevert", zegt hij, zonder expliciet te verwijzen naar de taks op grote vermogens (ISF) die de gele hesjes heringevoerd willen zien. "We kunnen geen belastingverlagingen blijven doorvoeren zonder het algemene niveau van onze overheidsuitgaven te verlagen", waarschuwt hij ook.

Andere thema's die de manifestanten nauw aan het hart liggen - zoals het huwelijk voor iedereen, abortus of de doodstraf - vermeldt Macron niet in zijn brief.

Uitleg

Premier Edouard Philippe zal morgen meer uitleg geven over de praktische kant van het nationale debat.

Gisteren nog kwamen in Frankrijk 84.000 mensen op straat om te protesteren tegen het hervormingsbeleid van Macron en tegen wat ze ervaren als een verminderde koopkracht. Het was al de negende zaterdag op rij dat er gemanifesteerd werd.