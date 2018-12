Macron schrapt bezoek aan Servië na rellen, schade in Parijs "tussen 3 en 4 miljoen euro" geschat KVE

03 december 2018

20u43

Bron: Belga, ANP 0 De Franse president Emmanuel Macron wil een gepland bezoek aan Servië enkele weken uitstellen na de rellen in zijn land van de zogenoemde ‘gele hesjes’. Dat maakte de Servische president Aleksandar Vučić bekend na een telefoongesprek met zijn Franse collega. De schade door het geweld in de marge van de betoging van de ‘gele hesjes’ zaterdag in Parijs wordt geraamd op een bedrag “tussen 3 en 4 miljoen euro”.

Dat is nog maar een gedeeltelijke schatting, want daar is de schade aan winkels en de Arc de Triomphe nog niet bijgerekend, zei burgemeester Anne Hidalgo. Bij het zware geweld in de Franse hoofdstad werden 412 mensen opgepakt.

Macron had deze week eigenlijk een tweedaags bezoek aan het Balkanland in zijn agenda staan. Hij staat in eigen land echter onder druk door massale protesten tegen het beleid van zijn regering. De afgelopen twee zaterdagen veranderde Parijs in een slagveld.

“President Macron heeft gevraagd of zijn bezoek aan Servië enkele weken kan worden uitgesteld vanwege de situatie in zijn land’', zei Vučić.

De Franse leider zou in Servië onder meer de militairen herdenken die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die eindigde honderd jaar geleden.

