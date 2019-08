Macron schaart zich achter Merkel: backstop-bal in het Britse kamp Brexit ADN

22 augustus 2019

14u32

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron blijft achter de Ierse backstop staan. Dat liet hij vanmiddag blijken tijdens zijn eerste ontmoeting met de Britse premier Boris Johnson. De Franse president schaarde zich achter de boodschap die de Duitse bondskanselier Angela Merkel gisterenavond al overmaakte: het is aan het Verenigd Koninkrijk om een alternatieve oplossing te vinden voor het Ierse grensprobleem.

De Britse premier Boris Johnson werkt een tournee langs Berlijn en Parijs af. Hoofdpunt op de agenda is de brexit: Johnson wil het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie loodsen, maar aanvaardt het brexitakkoord van zijn voorganger Theresa May niet.

Alternatief

Vooral de backstop - een noodoplossing om nieuwe grenscontroles op het Ierse eiland te vermijden door de Britten in een douane-unie met de EU te houden - kan voor Johnsons regering niet door de beugel. Hij wil Macron en Merkel warm maken voor "alternatieve oplossingen", al specifieerde hij nog niet wat die precies zijn. Merkel maakte Johnson gisteren duidelijk dat het bal in zijn kamp ligt. Als er een alternatief mogelijk is, moet hij daar binnen de 30 dagen mee op de proppen komen. Dat alternatief moet wel even sluitend zijn als de backstop, benadrukte ze.

Goede wil

De Franse president Emmanuel Macron sloot zich daar vandaag bij aan. "De EU heeft een akkoord onderhandeld met het Verenigd Koninkrijk en het is niet aan één lidstaat om dat te heronderhandelen. De belangrijkste elementen zijn onmisbaar. Het gaat om het bewaren van de vrede in Noord-Ierland, en het bewaren van de integriteit van de interne markt", zei hij.

Als er al een alternatief wordt gevonden voor de backstop, moeten die twee doelstellingen centraal staan, benadrukte de Franse president. Een oplossing binnen de 30 dagen is mogelijk, "mits goede wil aan beide kanten", aldus Macron, maar "die zal er niet compleet anders uit zien dan wat in het huidige akkoord staat". Johnson van zijn kant benadrukte opnieuw dat er heel wat alternatieven mogelijk zijn. "Waar een wil is, is een weg".

Macron en Johnson zitten nog samen voor een werklunch. Komend weekend zien Merkel, Macron en Johnson elkaar opnieuw op de G7-top in het Franse Biarritz. Ook Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk zal daar aanwezig zijn.