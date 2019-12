Macron roept stakers openbaar vervoer op om tijdens kerstdagen werk te hervatten “uit respect” KVDS

22 december 2019

07u38

Bron: ANP 0 De Franse president Emmanuel Macron roept de stakers in het openbaar vervoer op om tijdens de kerstdagen weer aan het werk te gaan. Veel Fransen reizen dan om Kerstmis door te brengen bij familie of om op vakantie te gaan.

Macron wil voorkomen dat ze onderweg stranden als gevolg van de stakingen tegen de pensioenhervormingen. Al wekenlang veroorzaken die acties chaos op de wegen en in het openbaar vervoer.

Verantwoordelijkheidsgevoel

Macron deed zaterdagavond tijdens een toespraak een beroep op het "gezonde verstand en het verantwoordelijkheidsgevoel van de actievoerders. Ik geloof dat er momenten zijn in het leven van een natie dat het goed is om een wapenstilstand overeen te komen. Om families en de levens van families te respecteren."





Door het nieuwe pensioensysteem moeten de meeste Fransen langer werken. De wettelijke pensioenleeftijd stijgt van 62 naar 64 jaar. Macron deed een handreiking richting de stakers door af te zien van het pensioen dat hij in de toekomst krijgt als voormalig staatshoofd. Dat pensioen bedraagt maandelijks 6.220 euro bruto.

Volgens een wet uit 1955 hebben de leeftijd van de ex-president, de lengte van zijn ambtstermijn of een inkomensgrens geen effect op dat bedrag. Die wet geldt nu niet meer voor hem en evenmin voor toekomstige presidenten. Ook voor hen is de pensioenhervorming van toepassing.