Macron roept Netanyahu op tot "moedig gebaar" naar Palestijnen Annick Joossen

18u49

Bron: belga 0 AFP De Israëlische premier Benjamin Netanyahu (links) en de Franse president Emmanuel Macron tijdens hun ontmoeting in Parijs. De Franse president Emmanuel Macron heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu opgeroepen tot een "moedige gebaar" ten opzichte van de Palestijnen. Dat is nodig "om uit de huidige impasse te komen", zo klonk het tijdens de gemeenschappelijke persconferentie van Macron en Netanyahu na een ontmoeting in Parijs.

De oproep van Macron komt er na de eenzijdige beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Duizenden Palestijnen zijn de voorbije dagen in opstand gekomen tegen die beslissing, die ook fel bekritiseerd wordt door de internationale gemeenschap.

De Franse president vindt dat het daarom tijd is voor een tegengebaar vanuit Israël. De bevriezing van het Israëlische nederzettingenbeleid zou daarbij een mogelijkheid kunnen zijn, zo verduidelijkte Macron nog toen journalisten om extra uitleg vroegen.

"Absurd"

Tijdens de ontmoeting tussen de twee leiders, heeft Macron aan de Israëlische leider ook duidelijk gemaakt dat hij de demarche van Trump niet steunt. De erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad is volgens Frankrijk in strijd met het internationaal recht en een gevaar voor de vrede. Tegelijkertijd veroordeelde Macron ook "duidelijk alle vormen van geweld dat de voorbije dagen en uren plaatsvond tegen Israël".

De Israëlische premier beklemtoonde tijdens de persconferentie dan weer dat Jeruzalem de enige hoofdstad van Israël kan zijn en dat iedere ontkenning daarvan "absurd" is.

Netanyahu haalde voorts nog uit naar de Turkse president Erdogan, die Israël een "terroristische staat" had genoemd. "Ik heb geen lessen in moraliteit te ontvangen van een leider die Koerdische dorpen in Turkije bombardeert, die journalisten gevangenzet, die Iran helpt bij het omzeilen van internationale sanctie en die steun biedt aan terroristen, voornamelijk in Gaza", zo luidde de repliek.