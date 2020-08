Macron roept EU op om zich te mobiliseren aan de zijde van Wit-Russische oppositie LH

16 augustus 2020

23u55

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron roept de Europese Unie zondag op om "zich te blijven mobiliseren" aan de zijde van de mensen die in Wit-Rusland tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

"De EU moet zich blijven mobiliseren aan de zijde van de honderdduizenden Wit-Russen die vreedzaam betogen om te eisen dat hun rechten, hun vrijheid en hun soevereiniteit worden gerespecteerd", aldus Macron.

Hij tweette het bericht op het moment dat in de hoofdstad Minsk tienduizenden mensen op de been zijn om het vertrek van Loekasjenko te eisen. Die won volgens de officiële verkiezingsresultaten de verkiezingen van vorige week, maar de resultaten worden door de oppositie en de internationale gemeenschap gecontesteerd. De EU kondigde vrijdag nieuwe sancties aan tegen Wit-Russische verantwoordelijken.

Komende dagen ook nog protesten

De tegenstanders van Loekasjenko kondigen aan ook de komende dagen nog actie te zullen voeren voor de vrijlating van politieke gevangenen en voor een onmiddellijk aftreden van de president. "We zullen niet rusten totdat de huidige machthebbers zijn afgetreden en Wit-Rusland een vrij land wordt", zei activiste Maria Kolesnikova van de oppositiepartij zondag voor demonstranten in Minsk. "26 jaar nachtmerrie moet eindigen." Eerder was staatshoofd Loekasjenko voor aanhangers op het Onafhankelijkheidsplein verschenen en had hij benadrukt dat hij de macht nooit zou opgeven.

Kolesnikova kondigde aan dat maandag strafrechtelijke aanklachten zouden worden ingediend voor de twee doden tijdens de protesten en voor het massale geweld van de veiligheidstroepen tegen demonstranten en gevangenen. Ook tijdens de protesten op zondag droegen mensen spandoeken met afbeeldingen van gewonden met kneuzingen, brandwonden en snijwonden.

Volgens Kolesnikova zitten er nog steeds ongeveer 4.000 mensen in de gevangenis na de bloedige protesten begin vorige week. Meer dan 2.000 mensen werden vrijgelaten. Volgens berichten in de media in Wit-Rusland is de verblijfplaats van ongeveer 80 mensen na de protesten onduidelijk.

