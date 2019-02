Macron roept 24 april uit tot herdenkingsdag Armeense genocide IB

06 februari 2019

00u35

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft gisterenavond voor de Armeense gemeenschap aangekondigd dat Frankrijk van 24 april een nationale herdenkingsdag van de Armeense genocide gaat maken.

Hij zei dat tijdens het jaarlijkse diner van de Coördinerende Raad van Armeense Organisaties in Frankrijk (CCAF). Daarmee maakte hij een verkiezingsbelofte waar, waar de Armeniërs in Frankrijk ongeduldig op wachtten.

"Frankrijk is in de eerste plaats een land dat weet hoe de geschiedenis recht in de ogen te kijken, dat als een van de eersten de moorddadige jacht op het Armeense volk veroordeelde, dat vanaf 1915 de genocide noemde wat het was, dat in 2001 na een lange strijd ook via een wet erkende, en in de komende weken van 24 april een nationale herdenkingsdag van de Armeense genocide zal maken", zei hij.

Spanningen met Turkije

De kwestie van de Armeense genocide zorgt regelmatig tot spanningen tussen Turkije en lidstaten van de Europese Unie. Turkije erkent dat vele Armeniërs die in het Ottomaanse Rijk woonden in de Eerste Wereldoorlog werden gedood tijdens gevechten met Ottomaanse troepen, maar betwist de aantallen en ontkent dat het om een genocide ging.

