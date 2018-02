Macron reageert fors na aanval tegen joods jongetje (8) in voorstad Parijs: "Dit is aanval tegen hele Republiek" Karen Van Eyken

01 februari 2018

14u17

Bron: Le Figaro, Le Parisien 1 Maandag hebben twee jongeren een achtjarig joods jongetje aangevallen in Sarcelles, een Parijse voorstad. Het Franse parket gaat uit van een antisemitische daad, ondanks het feit dat er geen antisemitische teksten zouden zijn uitgesproken. Zowel de voormalige burgemeester van Sarcelles als de Franse president Macron hebben het geweld scherp veroordeeld. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro.

Het kind dat een keppeltje droeg, was onderweg naar een cursus toen twee adolescenten van naar schatting 15 à 16 jaar oud plots vanachter een vuilnisbak sprongen en zwaar uithaalden. Het jongetje werd tegen de grond gewerkt en moest slagen incasseren. Uiteindelijk kon het kind wegvluchten en zich onder een geparkeerde auto verschuilen waarna de aanvallers afdropen.

Drie weken geleden, op 10 januari, was er al een gelijkaardig incident in Sarcelles. Toen kreeg een vijftienjarig meisje rond de middag een snee in haar gezicht aan de ingang van een joodse privéschool.

In de arme Parijse voorstad woont een grote joodse gemeenschap met veelal Noord-Afrikaanse roots. Volgens lokale autoriteiten is onder de uit dezelfde contreien afkomstige moslimgemeenschap een toenemend anti-Joods sentiment waar te nemen.

Klein Jeruzalem

De buurt staat bekend als 'klein Jeruzalem' omdat mensen met verschillende religies er al decennialang vreedzaam samenleven. Maar nu groeit de malaise onder de bewoners. "Ik ben gechoqueerd, maar helaas niet verbaasd. Het klimaat is de laatste 15 jaar enorm verslechterd" zei de 41-jarige Eddie.

"Sarcelles was prachtig maar nu herken je de stad niet meer. De sfeer is veranderd. Frankrijk is het mooiste land ter wereld maar de autoriteiten moeten snel wakker worden voor het te laat is", verklaarde een 50-jarige man die anoniem wenste te blijven.

Na de aanvallen voerde de politie haar wezigheid in de joodse buurt op. De inwoners van Sarcelles hebben evenzeer de reactie van hun president Emmanuel Macron geapprecieerd. Hij schreef op Twitter: "Iedere keer dat een burger vanwege zijn leeftijd, zijn uiterlijk of zijn geloof aangevallen wordt, is het de hele republiek die wordt aangevallen."

Et c’est toute la République qui se dresse particulièrement aujourd’hui aux côtés des Français de confession juive pour combattre avec eux et pour eux chacun de ces actes ignobles. 2/2 Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

Volksvertegenwoordiger en voormalig socialistisch burgemeester van Sarcelles, François Pupponi, heeft het geweld eveneens in forse bewoordingen veroordeeld. "Men moet deze voorvallen zeer serieus nemen. Het is duidelijk dat deze agressie een antisemitisch karakter heeft", verklaarde hij aan Le Figaro.

"Ik ken het profiel van deze delinquenten. Hun gedrag is verfoeilijk, maar ze zijn niet achterlijk, ze weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Ze zijn naar een joodse buurt gekomen om Joden in elkaar te slaan."

Hij heeft er bij de regering op aangedrongen dat ze het ministerie van Binnenlandse Zaken opdraagt om een database aan te leggen waarbij de antisemitische daden in Frankrijk worden in kaart gebracht.