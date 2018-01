Macron: "China gaat 184 Airbus-toestellen bestellen" ep

Bron: Belga 0 AFP De Franse president Emmanuel Macron en de Chinese president Xi Jinping gisteren in Peking. China gaat bij Airbus een bestelling plaatsen van 184 toestellen van het type A320, voor dertien luchtvaartmaatschappijen. Dat meldt het Franse presidentschap vandaag, de laatste dag van het driedaagse staatsbezoek van president Emmanuel Macron aan China.

De variant A320 NEO maakt het grootste deel uit van het order. Het gaat om een groep van nieuwe bestellingen, onderstreept het Elysée, waarover eerder nog niet gecommuniceerd werd. De levering is voorzien in 2019-2020. De waarde van het contract is niet meegedeeld, maar de bestelling heeft een catalogusprijs van ongeveer 18 miljard dollar.

Volgens Macron wordt de bestelling weldra gefinaliseerd, maar bevestigde president Xi Jinping ze reeds. China zal volgens Macron de komende jaren de bestellingen van nieuwe toestellen constant houden, en daarbij het marktaandeel van Airbus en de grote Amerikaanse concurrent Boeing op gelijke voet houden.

Tegen de eerdere verwachtingen in, werd de bestelling nog niet finaal afgeklopt tijdens het staatsbezoek.

China bestelt nieuwe kisten steeds collectief, waarna Peking ze verdeelt over de verschillende maatschappijen. Het land van de rijzende zon is reeds goed voor bijna een kwart van de bestellingen bij Airbus.

Airbus sloot gisteren reeds een protocolakkoord over de verhoging van de productie van de A320 in de Chinese fabriek van Tianjin.

