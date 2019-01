Macron publiceert maandag "brief aan Fransen" over groot nationaal debat naar aanleiding van sociale onrust KVE

11 januari 2019

19u35

Bron: Belga 0 Emmanuel Macron heeft vandaag aangekondigd dat hij zijn "brief aan de Fransen" maandag bekendmaakt en dat hij onder meer zal preciseren wat hij wil doen met de conclusies van het grote nationaal debat, dat de dag daarna gelanceerd wordt.

"In de brief die ik aan de Fransen schrijf, zal ik uitleggen wat ik van plan ben te doen" met de conclusies van het debat, zei de Franse president in de rand van de traditionele receptie met driekoningentaart op het Elysée. Wil men dat het debat "serieus genomen wordt", dan moeten engagementen aangegaan worden, zei hij aan journalisten. "Ik wil dat we een echt debat houden. Het is geen debat waarvan we de uitkomst kennen", aldus nog het staatshoofd.

De uitvoerende macht wil tegen maandag de onzekerheden wegwerken rond het grote debat, dat de woede moet doen afnemen van de "gele hesjes", die morgen opnieuw actie voeren. De premier bracht vanmorgen een groot deel van de vakbondsleiders bijeen in zijn officiële residentie. Édouard Philippe moet maandag de modaliteiten voorstellen van dit initiatief zonder voorgaande in Frankrijk, dat, zo erkende hij, complex is.

