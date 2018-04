Macron pleit voor hechter Europa en waarschuwt voor "nationalistische burgeroorlog" kv

Bron: Reuters, ANP, Belga 5 Het Europees model met respect voor minderheden en het individu en de vrije meningsuiting is uniek in de wereld. De EU moet zich dan ook niet laten verlammen door anti-Europese of autoritaire ontwikkelingen in lidstaten. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron vandaag in het Europees Parlement, dat volgens hem de motor achter Europese compromissen is. Hij roept de EU op om tegen de verkiezingen van 2019 op verschillende terreinen "tastbare resultaten" te boeken.

Naar de toespraak van Macron werd hard uitgekeken. Wat zou hij te zeggen hebben nu zijn ambitieuze Europese hervormingsagenda moeilijker te realiseren blijkt dan enkele maanden geleden werd gedacht? De broze Duitse regeringscoalitie in Berlijn, waar Macron nog steeds op rekent voor de uitvoering van zijn plannen, en de verkiezingsresultaten in Italië, Oostenrijk en Hongarije lijken de Franse president stokken in de wielen te steken.

Ik wil niet behoren tot een generatie van slaapwandelaars die haar eigen verleden vergeten is, maar tot een generatie die ervoor kiest haar democratie te verdedigen. Emmanuel Macron

In Straatsburg bepleitte Macron zijn onveranderde liefde voor de Europese samenwerking. Hij hekelde het oprukkende nationalisme en "illiberalisme". Europa mag zich niet laten verlammen, zei Macron. "Ik wil niet behoren tot een generatie van slaapwandelaars die haar eigen verleden vergeten is, maar tot een generatie die ervoor kiest haar democratie te verdedigen."

Europese soevereiniteit vs. nationalisme

De Franse president brak een lans voor de "Europese soevereiniteit" en waarschuwde voor het oprukkende nationalisme, dat hem doet denken aan "een Europese burgeroorlog". "We moeten de woede van de Europese volkeren van vandaag horen", zei hij. "Ze hebben een nieuw project nodig. Wie inspeelt op die woede riskeert dat nationalisme Europa aan stukken rijt".

We hebben een soevereiniteit nodig die sterker is dan enkel die van onszelf, die ze aanvult, maar niet vervangt. Emmanuel Macron

Het is een "spel der dwazen" om de gedeelde soevereiniteit onder de EU-landen te stoppen of terug te draaien, waarschuwde hij, verwijzend naar uitdagingen zoals de klimaatverandering, massamigratie en de groeiende macht van multinationals en autoritaire staten, een verwijzing naar onder ander China en Rusland. "Het antwoord op het autoritarisme dat ons omcirkelt, is geen autoritaire democratie, maar wel de autoriteit van de democratie", oreerde Macron. "We hebben een soevereiniteit nodig die sterker is dan enkel die van onszelf, die ze aanvult, maar niet vervangt."

Financiële ondersteuning

Wat het gemeenschappelijk asielsysteem betreft, wil Macron een Europees programma lanceren dat financiële ondersteuning biedt aan steden en gemeenten die vluchtelingen opvangen en integreren. Zoals bekend, heeft de Europese Commissie voorgesteld om asielzoekers via een vaste verdeelsleutel over de lidstaten te verdelen, maar willen landen als Hongarije en Polen daar absoluut niet van weten.

EU-bijdrage verhogen

Opvallend in de toespraak van Macron was ook dat hij bereid zegt te zijn om de Franse bijdrage aan de Europese begroting te verhogen, op voorwaarde dat die helemaal hertekend wordt. De voorgestelde heffing op de activiteiten van technologiebedrijven als Facebook kan voor meer eigen inkomsten voor het Europese budget zorgen, terwijl de brexit ook het einde moet betekenen van de 'rebates' en andere correctiemechanismen waar verschillende lidstaten momenteel gebruik van maken. Er moet ook genoeg Europees geld voorhanden zijn om de gezamenlijke defensiepolitiek en het migratiebeleid te ondersteunen, vindt Macron.

La vraie France est de retour. Jean-Claude Juncker

Guy Verhofstadt (Open Vld), de fractieleider van de liberalen, riep Macron op om vooral door te gaan met zijn Europese hervormingsagenda. "Schroef uw ambities niet terug. We zullen in 2019 met velen zijn die u steunen." Ook Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker toonde zich erg opgetogen met de speech van Macron. "La vraie France est de retour", (het echte Frankrijk is terug, red.) zei hij.