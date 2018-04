Macron overklast Trumps dominante handdruk met twee kussen Jill Casters

24 april 2018

14u22

Bron: VRT, Trouw, Business Insider, Politico 1 Met twee kussen op de wangen van Donald Trump heeft Frans president Emmanuel Macron gisteravond zijn intrede gemaakt in het Witte Huis. Macron is, als eerste buitenlandse leider sinds het aantreden van Trump, in Washington voor een driedaags staatsbezoek. Opvallend is de speciale band tussen beide presidenten, ook al lijken ze op het eerste zicht maar weinig met elkaar gemeen te hebben.

Na een ceremonie waarbij Trump en Macron in aanwezigheid van hun first lady's een eik plantten bij het Witte Huis, stond er gisteren een diner op Mount Vernon op het programma, de woonplaats van de eerste president van de VS, George Washington. Vandaag volgen er gesprekken over de toekomst van het nucleair akkoord met Iran, de strategie in Syrië en een mogelijke oplossing van het handelsconflict tussen de VS en Europa.

Allemaal onderwerpen waarover beide heren van mening verschillen, en ook in hun aanpak van het presidentschap zijn maar weinig gelijkenissen te vinden. Toch lijken de twee sinds het begin van Trumps termijn een sterke band te hebben. De aankomst van Macron aan het Witte Huis, waarbij hij zijn ambtsgenoot op beide wangen kuste, is typerend. Wou de Franse president zo de 'Trumpshake' ontwijken, de befaamde ongemakkelijke handdruk waarmee Trump staatshoofden graag in verlegenheid brengt? Na de kussen reikte Trump Macron alsnog de hand, maar van enig ongemak was geen sprake.

Het is niet de eerste keer dat Macron Trump overklast in het handschudden. Herinner u de extreem lange handdruk in mei vorig jaar, die de Franse president nadien omschreef als "een moment van de waarheid". Sindsdien lijkt Macron op goedkeuring en respect van zijn Amerikaanse ambtsgenoot te kunnen rekenen.

Speciale band

"Trump lijkt een speciale band te hebben met Macron. Ze komen op een vreemde manier erg goed met elkaar overeen", zei VS-correspondent bij de VRT Michiel Vos daar vanmorgen over in De ochtend op Radio 1. "Macron is een president die Trump lijkt aan te kunnen."

Dat is zeldzaam, want de Amerikaanse president heeft maar zelden geduld met westerse leiders. Dat ondervond Angela Merkel bijvoorbeeld tijdens haar bezoek aan de VS vorig jaar. Maar naar Macron lijkt Trump wel te luisteren.

Zelf gaf de Franse president in een interview met Fox News Sunday aan goed met Trump overeen te komen omdat beiden niet de conventionele politiek vertegenwoordigen. Daarnaast delen ze de ervaring tegen de verwachtingen in verkozen te zijn.



Volgens gewezen Amerikaans diplomaat Brett Bruen is hun sterke relatie in grote mate ook te verklaren door hun gemeenschappelijke achtergrond. Macron had een bloeiende carrière in het Franse bankwezen. Een ongebruikelijk parcours naar het presidentschap, vergelijkbaar met Trumps roots in de immosector. "Hij begrijpt het soort taal die Trump graag hoort", zegt Bruen aan Business Insider. "Trump wil horen over winst en verlies, en over 'return on investment'."



Bovendien maakte Macron vorig jaar indruk door zijn Amerikaanse ambtsgenoot tegen alle verwachtingen in uit te nodigen voor een grootse 14-juliviering met militair defilé in Parijs.

Wat levert het op?

Maar levert de sterke relatie tussen Trump en Macron ook wat op? De Franse president beweerde enkele weken geleden dat hij Trump ervan overtuigde zich te beperkten tot een symbolische raketaanval op Syrië, als vergelding voor het vermeende gebruik van gifgas door de autoriteiten. Hij zou hem ook hebben overgehaald de Amerikaanse troepen niet uit het land terug te trekken. Iets wat later door het Witte Huis genuanceerd werd.



Ondanks de goede band blijft het vermogen van Macron om Trump te beïnvloeden beperkt, zo stelt de Nederlandse krant Trouw vast. "Macron kon Trump niet tegenhouden toen hij het klimaatverdrag opzegde of flinke invoerheffingen op staal en aluminium aankondigde. Hij probeerde Trump af te houden van de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, maar ving bot."

Trump wil in de eerste plaats zijn kiezers bedienen, en Macron beseft dat. Of de Fransman zijn Amerikaanse vriend er tijdens zijn bezoek kan van weerhouden het nucleaire akkoord met Iran op te zeggen, valt dus te betwijfelen.