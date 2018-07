Macron over zaak-Benalla: "Ik ben de verantwoordelijke. Ik heb hem vertrouwen geschonken" ADN

24 juli 2018

23u13

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag zelf gereageerd in de zaak-Benalla. "Ik ben de verantwoordelijke", verklaarde Macron voor verkozenen van de meerderheid. Hij zei de "daden van 1 mei" van zijn medewerker als een ontgoocheling en "een verraad" te voelen, zo verklaarden zij na afloop.

"Je kan geen leider enkel bij mooi weer zijn. Als men een verantwoordelijke wil, hij staat voor jullie. Als men de verantwoordelijke zoekt, ik zal het Franse volk antwoorden", verklaarde Macron voor volksvertegenwoordigers en meerdere leden van de regering.

"De voorbeeldige Republiek belet geen fouten. Ik ben het die vertrouwen heeft geschonken aan Alexandre Benalla. Het ben ik die de sanctie heeft bevestigd", vervolgde de president. "Niemand in mijn kabinet staat boven de wetten van de Republiek", verzekerde Macron, die een half uur heeft gesproken, aldus een verkozene.



Volgens een vandaag gepubliceerde peiling wil driekwart van de Fransen dat de president openlijk de stilte doorbreekt in de zaak Alexandre Benalla, een medewerker van Macron die werd gefilmd toen hij zich op 1 mei gewelddadig keerde tegen manifestanten in Parijs.