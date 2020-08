Macron over nieuwe sluitingen van Europese grenzen: "absurd" en "contraproductief" kv

28 augustus 2020

21u51

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag gewaarschuwd dat het sluiten van de grenzen tussen EU-landen wegens het coronavirus geen goed idee is. Nochtans stijgt het aantal besmettingen in zijn land exponentieel

"Het sluiten van de grenzen tussen twee landen heeft geen zin als er clusters zijn of gebieden van actieve circulatie, die duidelijk zijn geïdentificeerd", verklaarde Macron bij een bezoek aan een farmaceutisch bedrijf.

Europa telt miljoenen grensarbeiders. Sommigen reizen tussen twee niet-getroffen regio's in verschillende landen, en het zou "absurd" zijn om "het dagelijkse en het economische leven te belemmeren", waarschuwde Macron.



De Franse president zegt dat hij de zaak vorige week heeft besproken met de Duitse bondskanselier Angela Merkel tijdens haar bezoek aan zijn zomerverblijf in het zuiden van Frankrijk. De komende dagen zullen ze er verder aan werken.

"Laten we de fouten van maart niet herhalen. Het is contraproductief en vooral niet effectief in de strijd tegen de verspreiding van het virus", aldus Macron.

Het aantal coronabesmettingen dat dagelijks in Frankrijk wordt vastgesteld, stijgt "exponentieel". Daarvoor waarschuwen de Franse gezondheidsautoriteiten. Op vrijdag werden er meer dan 7.379 nieuwe besmettingen gemeld. De regering heeft 21 departementen in het land als risicogebied aangemerkt.