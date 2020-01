Macron op bezoek in Jeruzalem: “Bestaan van Israël als staat ontkennen is antisemitisme” YV

22 januari 2020

14u09

Bron: Belga 0 "Antizionisme is, wanneer het gaat om de negatie van het bestaan van Israël als staat, een antisemitisme". Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron woensdag bij een bezoek aan Jeruzalem gezegd.

"Het wil niet zeggen dat het onmogelijk zou zijn meningsverschillen te hebben, deze of andere daden van de Israëlische regering te bekritiseren, maar de negatie van het bestaan komt tegenwoordig neer op een vorm van hedendaags antisemitisme", zei het Franse staatshoofd op een gezamenlijk perscontact met zijn Israëlische collega Reuven Rivlin.

"In talrijke landen, en dat geldt ook voor Frankrijk, grijpt de donkere schaduw van het antisemitisme om zich heen, duikt het weer op en betreft het niet alleen de Joden maar ook ons gemeenschappelijk lot", voegde Macron eraan toe. In februari vorig jaar breidde Frankrijk de definitie van antisemitisme al uit. Het strafwetboek bleef wel onveranderd.

Macron is momenteel in Jeruzalem om de 75ste verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en uitroeiingskamp Auschwitz-Birkenau te herdenken. In België werden tussen 4 augustus 1942 en 31 juli 1944 25.835 mensen vanuit Mechelen naar Auschwitz gedeporteerd.

Meer over Emmanuel Macron

Jeruzalem