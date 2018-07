Macron ontvangt May in zuiden van Frankrijk voor Brexit-overleg bvb

31 juli 2018

18u01

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron ontvangt vrijdag de Britse premier Theresa May. Hij doet dat niet in het Elysée, maar in Fort de Brégançon, zijn vakantieplek in het zuidoosten van Frankrijk, zo meldt het Elysée. Het belangrijkste gespreksonderwerp wordt de Brexit.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk willen tegen oktober een akkoord bereiken over de Brexit. Dan moet er een terugtrekkingsakkoord en een politieke verklaring over de toekomstige relaties op tafel liggen.

Na een werkvergadering zullen May en haar echtgenoot Philip samen met Emmanuel en Brigitte Macron dineren in de presidentiële residentie, waar het Franse staatshoofd zijn vakantie doorbrengt. Theresa May wordt de eerste buitenlandse persoonlijkheid die door Emmanuel Macron uitgenodigd wordt in Fort de Brégançon.



Overigens heeft voor het eerst een meerderheid van de Britten zich uitgesproken voor een nieuw referendum over het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen over het vertrek van hun land uit de Europese Unie, zo is afgelopen vrijdag gebleken. Volgens de peiling vindt 42 procent van de Britten het noodzakelijk dat er een nieuw referendum wordt georganiseerd na de onderhandelingen. Veertig procent van de 1.653 ondervraagden wenst dat niet.