Macron ontvangt Greta Thunberg, Anuna De Wever en Kyra Gantois in het Elysée: "Het was een positieve ontmoeting"

23 februari 2019

19u12

Bron: VRT NWS 0 Na hun deelname aan de klimaatbetoging in Parijs zijn de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en een Belgische delegatie van Youth For Climate, waaronder Anuna De Wever en Kyra Gantois, ontvangen door de Franse president Emmanuel Macron in het Elysée. Na ook al deelgenomen te hebben aan de betoging in Brussel, verplaatsten ze zich naar Parijs om ook daar de Franse jongeren te inspireren om op straat te komen.

Een delegatie van Youth For Climate, de beweging van scholieren die elke donderdag op straat komt om te betogen voor het klimaat, is na hun deelname aan de betoging ontvangen door president Macron. Anuna De Wever en Kyra Gantois, de drijvende krachten achter Youth For Climate, hadden samen met Greta Thunberg zelf om een gesprek met Macron gevraagd.

Het gesprek met de Franse president duurde maar liefst twee uur. Hij luisterde naar de standpunten van de klimaatactivisten en vroeg ook of ze elkaar konden helpen. Hij beloofde hen om contact te zullen houden.

