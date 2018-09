Macron ontslaat zijn woordvoerder na Benella-affaire AW

05 september 2018

15u31

Bron: Belga 0 Bruno Roger-Petit, de woordvoerder van het Elysée, is ontslagen. Dat melden de Franse media. "BRP" kwam onder vuur te liggen voor zijn aanpak van de affaire-Benalla afgelopen zomer.

Bruno Roger-Petit was pas een jaar aan de slag als woordvoerder van het Elysée, maar moet nu dus zijn functie neerleggen. Volgens France 2 is de beslissing deze zomer al genomen, maar zou het ontslag pas op 15 september ingaan. Maar omdat het ontslag in de pers is gelekt, zal BRP zijn koffers waarschijnlijk vroeger pakken.



De affaire-Benalla van afgelopen zomer deed Roger-Petit de das om. Die draaide rond Alexandre Benalla, een persoonlijke lijfwacht van president Emmanuel Macron. Op videobeelden was te zien hoe de man in politieuniform een betoger op 1 mei hardhandig in elkaar timmerde. De woordvoerder van het Elysée had daarover verklaringen afgelegd tegenover de pers, die achteraf niet bleken te kloppen. Zo had hij gezegd dat Benalla sinds 1 mei niet meer instond voor de persoonlijke beveiliging van de president, maar op foto's van twee weken later was hij duidelijk te zien aan de zijde van Macron.

Het ontslag van BRP past in een hele herstructurering van het hele communicatiedepartement van de president. Sylvain Fort, de tekstschrijver van Macron, zal volgens France 2 instaan voor alle presidentiële communicatie.