Macron ontmoet Trump in New York KVE

19 september 2018

17u26

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft maandag in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York een onderhoud met zijn Amerikaanse collega Donald Trump.

Er zal onder andere over de handelsbetrekkingen en Iran gesproken worden, klinkt het in kringen van het Élysée in Parijs. Trump had in mei de terugtrekking van zijn land uit de nucleaire deal met Iran aangekondigd. Frankrijk is een van de landen die zich aan het akkoord houden.

Op de agenda van het Franse staatshoofd staat ook een uitnodiging voor Trump om deel te nemen aan een internationaal evenement op 11 november in Parijs ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog in Parijs. Het is de honderdste verjaardag van de wapenstilstand.

"We zouden graag hebben dat de Amerikaanse president erbij is", zei Macron. Hij zal in New York waarschijnlijk ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Iraanse collega Hassan Rohani ontmoeten voor bilaterale gesprekken.