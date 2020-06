Macron "ongerust over lage opkomst" lokale Franse verkiezingen jv

28 juni 2020

22u22

Bron: AFP 0 De Franse president Emmanuel Macron maakt zich zorgen over "de lage opkomst" bij de lokale verkiezingen. "Dat is geen goed nieuws", stelt hij. Ongeveer 60 procent van de kiezers kwam opdagen voor de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen.

Macron feliciteerde verder ook zijn eerste minister Edouard Philippe met zijn "mooie overwinning" in Le Havre. Philippe was al burgemeester van de havenstad van 2010 tot 2017. Tijdens de campagne liet hij verstaan dat hij de stad niet zou besturen zolang hij premier is. Hij haalde het in de tweede ronde van de verkiezingen met 58,83 procent van de stemmen van Jean-Paul Lecoq van de communistische PCF.