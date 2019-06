Macron onderstreept verbondenheid met Verenigde Staten tvc

06 juni 2019

14u00

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag tijdens de herdenkingsplechtigheden voor D-Day de verbondenheid van zijn land met de Verenigde Staten onderstreept. "Leve de vriendschap tussen onze beide naties", declameerde Macron op de Amerikaanse militaire begraafplaats in Colleville-sur-Mer. Aan de ceremonie met zo'n 12.000 bezoekers nam ook zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump deel.

Macron herinnerde in een emotionele toespraak aan de offers van tienduizenden soldaten, die op 6 juni 1944 in Normandië aan land gegaan waren. Daaruit is een erfenis van vrede voortgekomen, die bewaard moet blijven, luidde het.

"We zullen nooit ophouden te werken voor de alliantie van de vrije volkeren", aldus Macron die verwees naar het ontstaan van internationale organisaties na de Tweede Wereldoorlog zoals de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie. Het zijn net die instellingen die president Trump, een koele minnaar van het multilateralisme, regelmatig op de korrel neemt.

Amerika is nooit zo groot als wanneer het zich trouw toont aan de universele waarden van zijn stichtende vaders Macron

Volgens Macron tonen de Verenigde Staten zich "het grootst als ze vechten voor de vrijheid van anderen." Of nog: "Amerika is nooit zo groot als wanneer het zich trouw toont aan de universele waarden van zijn stichtende vaders.” Macron eerde vijf Amerikaanse veteranen met de Orde van het Erelegioen, de hoogste en belangrijkste Franse militaire onderscheiding.

Trump noemde de Amerikaanse veteranen van D-Day "de fierheid" en "de roem van onze natie". Hij stelde ook dat de band met de bondgenoten van de VS "onverwoestbaar" is.

Kerkhof

Op de militaire begraafplaats van Colleville-sur-Mer liggen 9.380 Amerikaanse soldaten begraven. Het kerkhof ligt vlakbij Omaha Beach, ten noordwesten van Bayeux.

D-Day luidde het begin in van de bevrijding van Europa vanuit het westen uit de handen van nazi-Duitsland, en het begin van de zegetocht van een democratische beweging overal ter wereld. Het staat echter ook symbool voor onmenselijk bloedvergieten en tienduizenden doden en gewonden.