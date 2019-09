Macron noemt Chirac “staatsman van wie wij evenveel hielden als hij van hield” TT

26 september 2019

21u33

Bron: Belga 0 D e Franse president Emmanuel Macron heeft in een televisietoespraak zijn overleden voorganger Jacques Chirac hulde gebracht als een "staatsman van wie wij evenveel hielden als hij van ons hield".

"Wij verliezen een staatsman van wie wij zo zeer hebben gehouden als hij van ons", zei Macron die zijn grote droefenis omtrent het heengaan van de conservatieve politicus tot uiting bracht.

Chirac incarneert "een zeker idee van Frankrijk en de wereld", "een Frankrijk van wie hij de eenheid en cohesie hij constant probeerde te bewaren, en dat hij moedig verdedigde tegen extremisme en haat", klonk het in de televisietoespraak.



Niet alleen Frankrijk treurt om Chirac, maar ook andere delen van de wereld, aldus de huidige bewoner van het Elysée. "Meer dan veertig jaar in de politiek hadden van Jacques Chirac een vertrouwd beeld gemaakt. Of we nu zijn gedachtengoed en zijn strijd delen of niet, herkennen wij ons allemaal in deze man", vertelde de liberale Franse president.

“Onafhankelijk en fier Frankrijk”

De overleden president was de heraut van een "onafhankelijk en fier Frankrijk, dat zich kon verheffen tegen een niet gerechtigde militaire interventie toen hij in 2003 een invasie van Irak zonder mandaat van de Verenigde Naties weigerde", vervolgde Macron.

De gaullist was een man die zowel de sympathie van de boeren als van de industriëlen genoot, aldus Macron die ook aanstipte dat Chirac "stilzwijgend van onze cultuur hield". Macron prees ook de vooruitziendheid van zijn voorganger waarbij hij zijn van 2002 daterende waarschuwing aan de wereldleiders inzake klimaatwijziging in herinnering bracht: “Onze wereld staat in brand".

Later op de avond begaf Macron zich naar de woning van Chirac.