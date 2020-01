Macron noemt brexit "historisch alarmsignaal" voor Europa KVE

31 januari 2020

19u59

Bron: Belga 8 Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is "een schok" en "een historisch alarmsignaal". Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd, die het verder een "trieste dag" noemde. Om middernacht zouden de Britten definitief de EU verlaten.

"Dit vertrek is een schok. Het is een historisch alarmsignaal dat in elk van onze landen moet weerklinken, door heel Europa moet worden gehoord en ons aan het denken moet zetten", zei de Franse president in een verklaring. Volgens Macron was de brexit mogelijk omdat "we van Europa te vaak een zondebok hebben gemaakt voor onze eigen problemen" en riep verder op tot hervormingen binnen de EU.

Macron hekelde ook de campagnes tijdens het brexitreferendum in 2016 en vindt dat we moeten onthouden "waar leugens in onze democratieën toe kunnen leiden". Daarnaast waarschuwde hij de Britten. Hij wil een "sterk" partnerschap opbouwen, maar benadrukt dat die relatie niet dezelfde zal zijn. "Het Britse volk heeft ervoor gekozen de Europese Unie te verlaten. Ze zullen niet langer dezelfde plichten hebben en dus ook niet langer dezelfde rechten", aldus de Franse president.

Meer dan drie en een half jaar na het referendum verlaat het Verenigd Koninkrijk met ingang van zaterdag formeel de EU.

BEKIJK OOK. Onze reporter ziet een verdeeld Londen