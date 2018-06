Macron: "Misschien kan het Trump niet schelen dat hij geïsoleerd wordt, maar de G6 vormen een echte macht" kv

07 juni 2018

17u00

Bron: Reuters 0 Emmanuel Macron zal deze week samen met andere leiders tijdens de G7-top in Québec druk uitoefenen op de Amerikaanse president Donald Trump omwille van de importheffingen die hij oplegt voor de invoer van staal en aluminium in de VS. Macron hoopt Trump te kunnen overtuigen om de heffingen te laten vallen, maar beklemtoont dat hij wil dat het discours beleefd blijft.

De VS zijn een bondgenoot die belangrijk is voor de andere landen in de G7, zei Macron tijdens een persconferentie na een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau.

De G7-top die morgen en vrijdag plaatsvindt in Canada wordt overschaduwd door spanningen over de internationale handel. "We kunnen geen handelsoorlog voeren tussen vrienden", aldus de Franse president vandaag. "In deze omgeving moeten we altijd en bovenal beleefd en productief blijven en hen proberen te overtuigen om de VS aan boord te houden, want ze zijn onze historische bondgenoot en we hebben hen nodig", ging Macron verder.

Behalve de VS en Frankrijk, maken ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Japan en Canada deel uit van de G7. Samen met de andere G7-leden hoopt Macron Trump tijdens de bijeenkomst te kunnen overtuigen om de onderlinge handelsrelaties weer te normaliseren.

"Als de VS beslissen om zich terug te trekken uit hun globale rol, dan zou dat slecht zijn voor de Amerikaanse economie en voor hun imago, en Trump weet dat", zei Macron. Maar de overige G7-landen zijn echter sterk genoeg om zonder de VS door te gaan indien nodig, beweerde hij. De lidstaten van het forum laten zich immers niet afschrikken door Trumps beslissingen: "Misschien kan het Trump niet schelen dat hij geïsoleerd wordt, maar als de G6 vormen wij een echte macht", stelde hij nog.

Meer over VS

politiek

verkiezingen