Macron lost lockdown en pleit voor nieuw economisch model: "Zodat we minder afhankelijk zijn van anderen" Frankrijk kleurt vanaf morgen volledig "groen", ook toeristen weer welkom

14 juni 2020

21u30

Bron: AP, ANP, AFP, Reuters 8 Morgen, eerder dan voorzien, zal Frankrijk volledig “groen” kleuren, wat betekent dat er geen lockdown meer van kracht is. Dat heeft president Emmanuel Macron gezegd in zijn vierde toespraak tot de natie sinds de uitbraak van de coronacrisis. De Franse leider pleit voor een nieuw economisch model, waarin meer op eigen bodem wordt geproduceerd. “Zodat we minder afhankelijk zijn van anderen.”



De Franse autoriteiten gebruiken een kleurensysteem om aan te geven hoe groot het risico is op verspreiding van het coronavirus. Groen geldt als een laag alarmniveau. Vanaf morgen zal het hele Franse vasteland tot de “groene” zone worden gerekend, waaronder ook Parijs. Dat betekent dat cafés en restaurants daar met minder beperkingen te maken krijgen. Die mochten de afgelopen tijd alleen klanten ontvangen op terrassen, maar kunnen nu weer helemaal open.

De versoepeling geldt niet voor de Franse overzeese gebieden Mayotte (in de Indische Oceaan) en Frans-Gyana (aan de noordkust van Zuid-Amerika). Daar blijft de kleurcode oranje nog van kracht.

Grenzen

President Macron zei in zijn toespraak dat de strijd tegen de epidemie nog niet achter de rug is, maar dat al wel een eerste overwinning is geboekt. Na een lockdown van acht weken gooit Frankrijk morgen ook haar grenzen weer open voor Europese landen binnen de Schengezone. Ook bezoeken aan rust- en verzorgingstehuizen zijn vanaf morgen weer toegestaan bij onze zuiderburen.

Kinderdagverblijven, scholen en middelbare scholen mogen vanaf 22 juni alle leerlingen weer ontvangen. Aanwezigheid is ook verplicht en volgens de normale regels. De president kondigde een “massale” investering in onderwijs, opleiding en werk voor jongeren aan.

Verkiezingen

De tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen, die was uitgesteld door de coronacrisis, kan doorgaan op 28 juni, klonk het ook. Maar samenscholingen dienen maximaal vermeden en te zijn geregeld, want ze zijn de beste gelegenheid opdat het nieuwe coronavirus zich kan verspreiden, zei Macron.

Frankrijk behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus. Er overleden in enkele maanden tijd bijna 30.000 mensen door het virus en de regering verwacht dat de economie dit jaar krimpt met 11 procent. Macron beloofde dat burgers niet via belastingverhogingen zullen opdraaien voor de kosten van het redden van bedrijven en banen.

Nieuw economisch model

De president zei ook “alle lessen” te willen trekken uit de coronacrisis en “zwaktes snel en krachtig te zullen corrigeren.” Hij stelde dat hij Europa minder afhankelijk wil maken van landen als de Verenigde Staten en China. Tijdens de coronacrisis zijn kwetsbaarheden aan het licht gekomen, klonk het. “Onze afhankelijkheid van andere continenten om bepaalde goederen te krijgen.” Macron betoogde dat een nieuw economisch model nodig is, waarin meer op eigen bodem wordt geproduceerd. “Zodat we minder afhankelijk zijn van anderen.”

“Onze eerste prioriteit is een krachtige, ecologische, soevereine economie herop te bouwen”, met een Europees accent, aldus Macron. De president kondigde ook “nieuwe krachtige beslissingen” omtrent de “gelijkheid van kansen” aan.

Onlusten

De president reageerde ook op de recente protesten tegen politiegeweld en racisme in zijn land. Macron beloofde dat zal worden opgetreden tegen discriminatie, maar hij wil niets weten van het weghalen van standbeelden. De beeltenissen van historische en soms omstreden figuren zijn in verschillende landen het doelwit geworden van demonstranten. “De Republiek zal geen enkele naam uit haar geschiedenis uitwissen”, zei Macron. “Het zal geen van haar kunstwerken vergeten en geen standbeelden neerhalen.” Hij riep ook op tot eerbied voor de politie.

Door onze beslissingen en maatregelen zijn tienduizenden levens gered President Macron

“Beste medeburgers, wij moeten niet blozen over wat we hebben bereikt”, verdedigde de president tot slot zijn aanpak van de coronacrisis. “Door onze beslissingen en maatregelen zijn tienduizenden levens gered.” Het land heeft de “humanistische beslissing gemaakt om levens boven de economie te plaatsen”, benadrukte Macron. In juli zal het staatshoofd de bevolking opnieuw toespreken, beloofde hij.

De Franse president verkeert in politiek zwaar weer. Vorige maand verloor zijn beweging LREM, waar hij in 2017 de verkiezingen mee won, de meerderheid in het parlement. Macron was eigenlijk van plan pas na 28 juni weer een tv-toespraak te houden. Maar economische neergang en politieke onrust dwongen de president sneller duidelijkheid te geven over het beleid.