Macron: “Leiders van Hongarije en Polen liegen hun bevolking voor” kv

27 oktober 2018

00u33

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft tijdens een bezoek aan Slovakije hard uitgehaald naar de politieke leiders van buurlanden Hongarije en Polen. Ze beliegen hun eigen bevolking met hun anti-Europees discours, klonk het.

"In Hongarije en Polen hebben sommigen met een onaanvaardbaar idee gespeeld. Wanneer ik hoor dat ze Brussel en Moskou (uit het sovjettijdperk, red.) met elkaar vergelijken, is dat gek en onaanvaardbaar. Ze beliegen hun mensen", zei de Franse president in het Engels. Macron verwees onder meer naar de vele Europese fondsen waar deze landen een beroep op doen.

De Franse president bezoekt zowel Slovakije als Tsjechië, in aanloop naar de honderdjarige verjaardag van het ontstaan van Tsjechoslovakije. In Bratislava had hij een ontmoeting met president Andrej Kiska en premier Peter Pellegrini en in Praag met de Tsjechische president Milos Zeman en premier Andrej Babis.





Macron herhaalde niet te geloven in een kloof tussen Oost- en West-Europa. Hij pleitte dat beide landen, die net als Hongarije en Polen deel uitmaken van de Visegrad-groep, voor een sterker Europa zouden moeten ijveren. Bij de Europese verkiezingen van volgend jaar zal het volgens de Franse president gaan tussen de "progressieven" en de nationalisten.