Macron: "Lang uitstel van de brexit staat nog niet vast"

10 april 2019

19u13

Welk brexituitstel bieden de Europese leiders de Britse premier Theresa May vanavond aan? En welke voorwaarden koppelen ze daaraan vast? Dat zijn de belangrijkste vragen die op de extra Europese top moeten worden beantwoord. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde bij zijn aankomst dat "niets verworven is, ook geen lang uitstel".

Theresa May denkt dat ze met een verlenging van de artikel 50-procedure tot 30 juni genoeg tijd heeft om haar felbevochten terugtrekkingsakkoord door het Britse parlement goedgekeurd te krijgen, maar de Europese Unie is daar niet zo van overtuigd. Wellicht zullen de 27 staatshoofden en regeringsleiders een langer uitstel aanbieden.

“Maar niets is verworven, ook geen lang uitstel”, verklaarde Macron. "Waarom diende May haar verzoek in? Welk politiek project rechtvaardigt dit uitstel? Wat zijn de voorstellen?" Macron komt naar eigen zeggen met veel ongeduld naar Brussel om naar May te luisteren.

Merkel: “Vanavond opnieuw eenheid bereiken”

Andere leiders tonen zich er meer van overtuigd dat May de nodige tijd krijgt. "We gaan open en constructief discussiëren met May", blikte de Duitse bondskanselier Angela Merkel vooruit. "Voor ons is het belangrijk dat Groot-Brittannië op een ordelijke manier de EU verlaat en dat de eenheid van de EU behouden blijft. Maar ik twijfel er niet aan dat we deze eenheid vanavond opnieuw zullen bereiken."

De Ierse premier Leo Varadkar is door de geografische ligging van zijn land een hoofdrolspeler in het brexitdebat. Net als Merkel is hij er zeker van dat er nieuw uitstel komt en dat de 'no deal'-brexit op 12 april dus vermeden zal worden. "De vragen die nog open staan, zijn: hoe lang, en onder welke voorwaarden?" Volgens Varadkar bestaat er een consensus om de gesprekken tussen Mays Conservatieve Partij en oppositiepartij Labour voldoende tijd te geven. Hij wil van May wel horen wat haar concrete plan van aanpak is en hoe ze de gesprekken met Labour inschat.

Luxemburg: “Intelligent uitstel”

De Luxemburgse eerste minister Xavier Bettel wilde ook nog niet kwijt of het uitstel wat hem betreft lang of kort moet zijn. "Ik wil vooral pleiten voor intelligent uitstel. Het belangrijkste voor mij is dat er Europese verkiezingen georganiseerd worden. En als er lang uitstel is, moeten we de redenen daarvoor kennen. Koken kost geld." Bettel riep het Britse parlement in niet mis te verstane bewoordingen op werk te maken van de goedkeuring van het akkoord. "Als de Britse politici soms wat minder politici zouden zijn en zouden denken aan de toekomst van het land en de burgers, dan wordt het akkoord morgen goedgekeurd.”

Wat opviel, was dat verschillende leiders benadrukten dat de brexit het Europese project in geen geval mag ondermijnen. "De legitimiteit en de integriteit van de instellingen mogen niet worden aangetast. Hoe langer de verlenging, hoe groter het risico", stelde de Zweedse premier Stefan Löfven duidelijk. "We moeten goed bekijken wat er allemaal kan gebeuren en hoe we dat kunnen vermijden. Ik voorzie hier dan ook een lange vergadering."

“Europese Renaissance”

Ook op dit punt hanteerde Macron de duidelijkste taal. "De leefbaarheid en de eenheid van het Europese project staan op het spel. Het allerbelangrijkste is dat het de komende maanden niet gecompromitteerd wordt. We moeten onze Europese renaissance realiseren en ik wil niet dat de brexit ons blokkeert."

Voor Macron lijkt op de top een hoofdrol weggelegd. Terwijl de meeste lidstaten lijken in te stemmen met het idee van een lang brexituitstel -de Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk spreekt zelfs van een jaar - zou Macron eerder een korte verlenging willen bepleiten. Ook Oostenrijk -en naar verluidt ook Slovenië- is niet geneigd de Britten nog lang aan boord te houden.

"Ik ga de consensus niet tegenhouden, maar mijn persoonlijke overtuiging is dat het uitstel kort moet zijn", zei de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. "Ik vind het absurd dat een land dat de Europese Unie wil verlaten aan de verkiezingen voor het Europees Parlement zou deelnemen.” May blijft alvast de hoop koesteren het brexitakkoord snel goedgekeurd te krijgen, zodat het VK tegen 22 mei de EU kan verlaten en dus niet aan de Europese verkiezingen hoeft deel te nemen.