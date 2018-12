Macron kwaad omdat Ford fabriek niet wil verkopen aan Belg KVDS

14 december 2018

18u22

Bron: Belga, AFP 0 De Franse president Emmanuel Macron vindt het "onaanvaardbaar" dat autobouwer Ford zijn fabriek van automatische versnellingsbakken in Blanquefort vlakbij Bordeaux gaat sluiten in plaats van in te gaan op een overnamebod van de Belgische ondernemer Guido Dumarey. In de fabriek werken 850 mensen.

Macron noemde de beslissing in de marge van een Europese top in Brussel "vijandig en onaanvaardbaar". "Maandenlang is er hard gewerkt met de overheid om een overnemer te vinden (...) Men kan niet op dat werk reageren met een weigering om het gemaakte voorstel te overwegen", aldus nog de president.

Jobs

Dumarey wilde de fabriek overnemen met zijn versnellingsbakkenbouwer Punch Powerglide. Daarbij zouden 300 tot 400 jobs behouden blijven. Hoewel de werknemers dinsdag met een grote meerderheid instemden met het overnamebod, wees Ford Aquitaine Industries (FAI) het voorstel gisteren af. De Amerikaanse autobouwer uitte eerder al zijn twijfels over de slaagkansen van het overnamevoorstel.





Ford gaf meteen ook aan dat “een volledig sociaal plan” gepresenteerd wordt voor een stopzetting van de productie op de site eind augustus 2019.