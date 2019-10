Macron kritisch voor zwakke NAVO-reactie op Turks offensief in Noord-Syrië: “Ernstige fout” kv

18 oktober 2019

17u28

Bron: Reuters, Belga 0 Het Turkse offensief in het noorden van Syrië is “krankzinnig”, vindt de Franse president Emmanuel Macron. Het onvermogen van de NAVO om te reageren op het offensief is dan ook “een ernstige fout”, zei hij vandaag na een top van de Europese Raad in Brussel.

“Wat er de voorbije dagen is gebeurd, beschouw ik als een ernstige fout van het Westen en de NAVO in de regio. Het verzwakt onze geloofwaardigheid om partners te vinden op het terrein die aan onze zijde zullen staan en denken dat ze beschermd zijn op lange termijn. Dat doet vragen rijzen over de manier waar de NAVO functioneert”, aldus Macron. Intussen kan de president enkel vaststellen dat Turkije, Rusland en Iran als winnaars uit deze strijd komen.

We kunnen niet langer minderheidspartners van anderen zijn, zelfs al zijn ze onze bondgenoten. Emmanuel Macron

De Franse president zei dat hij via Twitter vernam dat de VS zich uit Noord-Syrië zouden terugtrekken -president Trump tweette over zijn beslissing - en dat, gekoppeld aan het eenzijdige offensief van Turkije, maakt van Europa een bondgenoot in het Midden-Oosten, stelde hij.



“We kunnen niet langer minderheidspartners van anderen zijn, zelfs al zijn ze onze bondgenoten”, voegde hij eraan toe, verwijzend naar de Verenigde Staten.

Overleg

Macron deelde mee dat hijzelf, de Britse premier Boris Johnson en de Duitse bondskanselier Angela Merkel in de loop van de komende weken een ontmoeting zullen hebben met de Turkse president Tayyip Erdogan.

“Het is belangrijk dat we op zijn minst met de drie Europese landen en Turkije kunnen samenkomen en coördineren”, meent Macron. “We willen begrijpen waar Turkije heen wil en hoe we het land naar meer redelijke standpunten kunnen brengen, die zijn interne veiligheidsbelangen verzoenen met de agenda van de NAVO en de solidariteit die er binnen de NAVO moet bestaan.”

“Capitulatie”

De Amerikanen en de Turken kondigden gisteren een vijfdaags bestand af dat de Koerdische strijders de kans moet geven om de regio te verlaten. Europees president Donald Tusk denkt er het zijne van. “Dit is geen staakt-het-vuren. Dit is een vraag tot capitulatie van de Turken”, zo verklaarde hij.

Voor Macron toont de episode eens te meer aan dat Europa “een strategische autonomie” moet opbouwen, met voldoende capaciteit om op het terrein op te treden.”

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zakt vanavond af naar Brussel voor een ontmoeting met Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Hij zal ook de ambassadeurs van de 29 lidstaten van de alliantie ontmoeten.