Macron kritisch over ‘radicale’ Thunberg na klacht tegen Frankrijk en vier andere landen KVE

24 september 2019

14u56

Bron: Belga 28 De Franse president Emmanuel Macron heeft klimaatactiviste Greta Thunberg bekritiseerd voor het indienen van een klacht bij de Verenigde Naties tegen Frankrijk en vier andere landen omdat ze hun verplichtingen voor het klimaat niet zouden zijn nagekomen.

Thunberg en 15 andere jongeren hebben gisteren een klacht ingediend bij het VN-Kinderrechtencommité voor Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland en Turkije omdat ze hun rechten zouden schenden door de klimaatopwarming niet aan te pakken. De klacht is volgens de advocaat van de jongeren gericht op deze vijf landen omdat ze bij de grootste vervuilers zijn die het Kinderrechtenverdrag dertig jaar geleden hebben ondertekend.

Volgens Macron moeten activisten zich concentreren op "degenen die de dingen blokkeren". "Ik heb niet de indruk dat de Franse of Duitse regering vandaag de dag dingen blokkeert", vertelde hij aan Europe1 radio.

Volgens het Kinderrechtenverdrag mogen kinderen klachten indienen bij het Kinderrechtencomité wanneer ze geloven dat hun rechten zijn geschonden. De Verenigde Staten hebben het verdrag nooit geratificeerd.

"Wanneer ik zie dat we al onze steenkoolactiviteiten gaan stilleggen, dat we de winning van koolwaterstoffen beëindigen.... ben ik er niet zeker van dat dit de meest effectieve aanpak is", zei Macron. "Als je zeer radicale standpunten hebt, kunnen ze de samenleving tegenwerken", zei hij verder nog.

De klacht werd ingediend nadat Thunberg een kritische speech had gegeven op de Klimaattop van de Verenigde Naties in New York.

