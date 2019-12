Macron krijgt wind van voren van Trump: “Uitspraken over hersendode NAVO zeer beledigend” LH

Bron: Belga, ANP 1 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag uitgehaald naar de Franse president Emmanuel Macron en diens uitspraken over een "hersendode NAVO". Hij deed dat in Londen op een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, voor de start van de top in de Engelse hoofdstad. "Zijn uitspraken waren zeer beledigend en gevaarlijk", zo klonk het. Naar goede gewoonte haalde Trump ook nog eens uit naar de “oneerlijke” verdeling van de financiële lasten.

"Wat we nu aan het meemaken zijn, is de hersendood van de NAVO", zo had de Franse president vorige maand in een interview met het magazine The Economist laten optekenen. Onder meer het gebrek aan coördinatie leidt tot problemen binnen het bondgenootschap. Macron pleit ook voor een Europa met een "gespierde" defensie.



Macron verwees in het interview onder meer naar het gedrag van de Verenigde Staten, die onder president Donald Trump een meer teruggetrokken houding aannemen tegenover de andere NAVO-landen. "Er is geen enkele coördinatie van de strategische beslissingen van de VS met de NAVO-partners", zo zegt hij daarover. Nadien heette het dat de uitspraken een "wake-upcall" waren voor het bondgenootschap.

“Frankrijk heeft NAVO hardst nodig”

Trump is duidelijk "not amused". “De NAVO dient een belangrijk doel en het is zeer beledigend om hem hersendood te noemen”, aldus Trump. De Verenigde Staten betalen het meeste aan de NAVO en profiteren het minste, vindt Trump, terwijl “Frankrijk de NAVO het hardst nodig heeft van iedereen”, ging hij verder zonder uit te wijden.

Trump had het ook over de hoge werkloosheidsgraad in Frankrijk, de slabakkende economie en de problemen met de gele hesjes. Hij haalde ook uit naar de nieuwe digitale taks in Frankrijk, die Amerikaanse bedrijven treft.

Waarschuwing voor EU

Op militair-economisch vlak kreeg ook de Europese Unie een stevige waarschuwing. De “EU behandelt ons oneerlijk op handelsvlak” en “kan zich maar beter goed gaan gedragen, anders wordt het heel moeilijk”. Trump herhaalde ook nog eens dat hij de verdeling van de defensie-uitgaven bij de NAVO “oneerlijk” vindt. Eens te meer wees hij met een beschuldigende vinger naar Duitsland, dat een veel lager percentage van zijn defensiebegroting uitgeeft aan het bondgenootschap.

Trump verdedigde het Turkse optreden en president Erdogan. “Ik ga goed om met de president, hij is een goed lid van de NAVO of zal dat worden”. Turkije was zeer behulpzaam bij de Amerikaanse militaire operatie waarbij IS-leider Abu Bakr al-Bagdadi werd gedood, aldus de president.



Hij verdedigde daarnaast de omstreden aanschaf door Turkije van het Russische raketsysteem S-400 als logisch. De schuld ligt wat Trump betreft bij de vorige Amerikaanse regering onder Barack Obama. Ankara “wilde Amerikaanse Patriot-raketten kopen maar Obama hield dat tegen, dus kochten ze spullen bij de Russen”.