Macron in Rouen, één maand na grote fabrieksbrand die veel paniek heeft veroorzaakt: “Geen tekortkomingen” ADN

30 oktober 2019

20u02

Bron: Belga 0 Een maand na de brand in de chemische fabriek van Lubrizol heeft de Franse president Emmanuel Macron vandaag aan het eind van de middag een bezoek gebracht aan Rouen, waar hij door de burgemeester van de stad, Yvon Robert, ontvangen werd.

"Het is een bezoek van symbolisch belang. Het is belangrijk dat de president van de republiek zich rekenschap geeft van de toestand en van de ernst van het ongeval dat de bevolking heeft getroffen", verklaarde Robert kort voor de aankomst van het staatshoofd.

Het bezoek, dat niet op de presidentiële agenda stond, komt op een moment dat er nog altijd ongerustheid heerst over de impact op de gezondheid en het milieu van de brand van 26 september, waarbij meer dan 9.000 ton aan producten, vooral chemische stoffen, in vlammen opging.



Macron zei in Rouen dat "de staatsdiensten niet tekortgeschoten waren" bij de aanpak van de brand. "De diensten van de staat hebben bekwaam, heel koelbloedig en erg professioneel gehandeld", zei de president op een persbriefing op het stadhuis. "Vanuit mijn oogpunt heb ik geen tekortkomingen gezien, integendeel", voegde hij eraan toe.