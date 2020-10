Macron in gesprek met vakbonden na aanval op politiekantoor IB

12 oktober 2020

02u20

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron ontvangt donderdagochtend de politievakbonden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gisteren aangekondigd na een bezoek aan een politiecommissariaat in de buurt van Parijs dat het voorbije weekend is aangevallen.

De politievakbonden hadden in juni al vergeefs om een onderhoud met Macron gevraagd. Ze waren toen heel boos over omstreden verklaringen van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner over racisme bij de politie, die het de voorbije jaren zwaar te verduren had in Frankrijk.

Darmanin betoonde zondagavond bij een bezoek aan Champigny-sur-Marne zijn steun aan de politie. In die gemeente nabij Parijs vielen zaterdagavond tientallen mensen gewapend met staven en vuurwerkpijlen een commissariaat aan.

De minister kondigde er ook aan dat hij de online verkoop van zwaar vuurwerk aan het grote publiek wettelijk aan banden wil leggen.