Macron in april op staatsbezoek bij Trump TT

23 januari 2018

19u41

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt eind april zijn Franse collega Emmanuel Macron in het Witte Huis. Dat wordt het eerste officiële staatsbezoek sinds Trump daar een jaar geleden zijn intrek nam.

Een regeringsfunctionaris vertelde in Washington dat de president en zijn vrouw Melania hun gasten een staatsdiner zullen aanbieden. Dat deden ze nog niet eerder. Trump en Macron hebben een goede verstandhouding met elkaar.

Trump was vorig jaar in juli te gast in Parijs voor de Franse nationale feestdag.