Macron in Amerikaans Congres: "Nationalisme niet het antwoord, samenwerking wel" Tessa Rens

25 april 2018

17u52

Bron: VTM Nieuws 2 We moeten niet kiezen voor isolatie en nationalisme, maar net samenwerken om de internationale uitdagingen het hoofd te bieden. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron tijdens een toespraak voor het Amerikaanse Congres. “We moeten samen naar antwoorden zoeken voor de globale dreigingen. De VS heeft het multilateralisme uitgevonden, jullie moeten het nu verdedigen en heruitvinden.”

Macron is momenteel op staatsbezoek bij de Amerikaanse president Donald Trump. Vandaag sprak hij het Amerikaanse Congres toe, dag op dag 58 jaar nadat ook de voormalige Franse president Charles de Gaulle in 1960 een rede voor het Amerikaanse Congres hield.

Gemeenschappelijk verleden

Die link met het verleden kwam ook herhaaldelijk terug in de toespraak van de huidige Franse president. Macron benadrukte meermaals de gemeenschappelijke geschiedenis van Frankrijk en de Verenigde Staten, en de goede banden die beide naties ook vandaag nog met elkaar hebben.

“Vroeger streden we samen tegen het nazisme, vandaag doen we dat in de strijd tegen terreurgroepen. We hebben altijd samen gevochten voor de waarden die we belangrijk vinden, zoals vrijheid en democratie.”

Samenwerken!

Maar die waarden staan nu onder druk, zei Macron. “We mogen onze vrijheid niet voor lief nemen. Er loeren nieuwe uitdagingen en nieuwe gevaren om de hoek.”

En daar is volgens de Franse president maar één oplossing voor: samenwerken, in plaats ons terug te plooien op onszelf. “We kunnen kiezen voor isolatie en nationalisme, en de deur sluiten voor de wereld. Maar we moeten net de ogen openhouden voor de nieuwe risico’s en gevaren die voor ons liggen. Met onze ogen open staan we sterker.”

We moeten nu reageren als internationale gemeenschap omdat de liberale wereldorde anders ineen zal storten, klonk het. “We moeten samen naar antwoorden zoeken voor de globale dreigingen in de toekomst. We moeten onze samenwerking versterken. En daar hebben we de VS voor nodig. Jullie hebben het multilateralisme uitgevonden, jullie moeten het verdedigen en het heruitvinden.”

Klimaatakkoord

Verder zei de Franse president nog dat hij er zeker van is “dat de VS zich op een dag opnieuw zal aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs” en benadrukte er het belang van klimaatbescherming. “Want laten we duidelijk zijn: er is geen planeet B. Laten we samenwerken om onze planeet terug fantastisch te maken.”

De toespraak van Macron werd door de Congresleden erg enthousiast onthaald. Hij kreeg meerdere keren een staande ovatie.

Macron is de eerste buitenlandse gast waarvoor Trump sinds het begin van zijn ambtstermijn een officieel staatsbezoek organiseerde. De Franse president kwam maandag aan, deze avond reist Macron terug naar Parijs.