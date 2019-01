Macron: “Ik kreeg schimmige berichten van ontslagen veiligheidsmedewerker” ttr

02 januari 2019

12u54

Bron: belga 0 De Franse president Emmanuel Macron zei aan zijn adviseurs dat hij twee keer met zijn ontslagen veiligheidsmedewerker Alexandre Benalla communiceerde "op een laconieke manier", zo staat in het tijdschrift Canard Enchaîné te lezen. Bovendien kreeg de president dikwijls “schimmige” berichten van Benalla. Het Elysée bevestigde deze informatie vandaag.

Zondag zei Benalla in de Franse pers dat hij sinds zijn ontslag uit het Elysée geregeld contact had met het staatshoofd. Enkele uren later zei Macron tegenover adviseurs dat hij verschillende berichten van Benalla kreeg, dikwijls “schimmig” ('lunaire' in het Frans nvdr.), waarop hij niet antwoordde. Behalve twee keer, op een "laconieke manier".



Volgens de president probeert zijn ontslagen medewerker "munt te slaan uit een voorgehouden nabijheid ten opzichte van mij". Macron zei ook dat Bennalla maar voor de dag moet komen met de bewijzen die hij naar eigen zeggen nog op zijn smartphone heeft.

Een ander luik van de affaire-Benalla is dat deze laatste na zijn ontslag nog diplomatieke paspoorten had en gebruikte. Een commissie van de Senaat vroeg daaromtrent tekst en uitleg aan het Elysée en de regering.



Benalla diende het Elysée in juli te verlaten voor geweldpleging op 1 mei.