Macron: "Ik heb Trump overtuigd langere termijn in Syrië te blijven" LB

15 april 2018

21u51

Bron: AFP, BFMTV 5 Frans president Emmanuel Macron heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump overtuigd zich militair niet terug te trekken uit het Syrische conflict, dat nu al acht jaar aanhoudt.

Macron voegde er aan toe dat het Frankrijk was dat de VS overhaalde om de luchtaanvallen op de chemische wapeninstallaties van het Syrische regime beperkt te houden. Aan Russisch president Poetin zei Macron dat hij Rusland medeplichtig acht aan het gebruik van chemische wapens tegen Syrische burgers.

Volgens Macron gaf Trump zijn akkoord om Amerikaanse grondtroepen in Syrië te houden nog voor Frankrijk samen met de VS en Groot-Brittannië het voorbije weekend hun aanvallen uitvoerden tegen de installaties van het regime van Syrisch president Bashar al-Assad, een bondgenoot van Rusland.

Macron zei ook dat het dankzij Frankrijk was dat de VS de aanvallen beperkt hield tot de installaties voor chemische wapens. Macron zei dat hij voor de militaire actie telefonisch overleg pleegde met Trump en die overhaalde Amerikaanse grondtroepen in Syrië te houden.

"We hebben hem overtuigd dat het noodzakelijk was om daar te blijven", stelde Macron tegenover BFMTV. "We hebben internationale legitimiteit voor onze acties en we hebben drie leden van de Veiligheidsraad die tussenbeide zijn gekomen."

"Geen oorlogsverklaring aan Assad"

Macron beklemtoonde dat de aanvallen in respons op een vermeende chemische aanval legitiem zijn en geen oorlogsverklaring tegen het regime in Damascus inhouden. "We hebben het regime van Bashar al-Assad niet de oorlog verklaard", zei Macron in het tv-interview. Hij noemde de operatie een militair succes. "Hun installaties voor chemische wapens zijn vernietigd", zei Macron aan het begin van een twee uur durend interview naar aanleiding van de nakende eerste verjaardag van zijn presidentschap.

"Tien dagen geleden verklaarde president Trump nog dat de VS zich moest terugtrekken uit Syrië, maar wij hebben hem overtuigd dat het noodzakelijk is om er te blijven", zei Macron.

Russisch president Poetin waarschuwde dat er de aanvallen van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië "consequenties" zouden hebben. Frankrijk is ondanks de spanningen tussen de Russen en het westen blijven praten met Rusland. Enkele uren voor de aanvallen van de westerse bondgenoten sprak Macron nog met Poetin.

Poetin heeft al gewaarschuwd dat nieuwe aanvallen van de westerse bondgenoten tot "chaos" zouden leiden, maar Washington stelt dat het economische sancties treft tegen Moskou en geen militair conflict beoogt.

Vandaag zijn internationale inspecteurs hun onderzoek gestart naar de vermeende chemische aanval nabij Damascus die de ongeziene golf van westerse aanvallen tegen het Syrische regime uitlokte.