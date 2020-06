Macron houdt zondag toespraak over coronabeleid en politiegeweld HR

10 juni 2020

16u37

Bron: ANP 0 Frankrijk De Franse president Macron spreekt zondag om 20 uur de bevolking toe. Dat maakte zijn regering bekend. Het wordt de vierde nationale toespraak sinds het coronavirus in maart in Frankrijk toesloeg. Volgens Franse media spreekt hij vooral over het coronabeleid, maar ook over politieke onrust over onder meer politiegeweld.

Macron zou onder druk staan om zijn gezicht snel te laten zien als gevolg van de economische problemen, de protesten en de afbouw van coronamaatregelen. Hij was eigenlijk van plan een toespraak te houden tussen gemeenteraadsverkiezingen op 28 juni en de nationale feestdag, 14 juli.

Premier Edouard Philippe wil dat de noodtoestand die eind maart is afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, niet meer wordt verlengd. Die geldt nu tot 10 juli en gaf de regering verregaande bevoegdheden om snel te kunnen ingrijpen. Maar de premier heeft aangegeven dat hij een soort overgangsfase voorziet waarin de regering nog vier maanden lang bevoegdheden behoudt om drastische maatregelen te kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld het verbieden van grote samenscholingen of beperking van toegang tot openbare ruimten of openbaar vervoer.

Het land is zwaar getroffen door het virus. De economie is ingezonken en er zijn circa 29.000 patiënten overleden. Het virus is bijna 155.000 keer vastgesteld. Het zwaarst zijn de noordoostelijke departmenten langs de Rijn en de regio Parijs getroffen.

