Macron hervormt: gele hesjes plannen nieuw protest en linkse oppositie dient motie van wantrouwen in

11 december 2018

12u39

Bron: Le Monde, Belga 1 Na drie weken hevig protest kondigde Frans president Emmanuel Macron gisteren enkele hervormingen aan. Die deelde hij mee in een toespraak die een tiental minuten duurde. Onder andere het minimumloon wordt opgetrokken, maar dat lijkt onvoldoende te zijn voor zowel linkse als rechtse stemmen. Het lijkt er zelfs op dat er opnieuw wordt actiegevoerd.

Om enigszins tegemoet te komen aan het luide protest van de Franse ‘gilets jaunes’ deed Macron gisteren enkele beloftes. Zo wordt het minimumloon vanaf september 2019 opgetrokken met 100 euro per maand. Gepensioneerden die minder dan 2.000 euro per maand krijgen, ontsnappen aan de geplande belastingverhogingen. Werkgevers werden aangemoedigd om de eindejaarspremies alvast uit te betalen. Die zullen –net zoals overuren- niet belast worden. “Dat volstaat niet”, zo klinkt het bij de ‘gele hesjes’, links en rechts.



“We zijn ontgoocheld door de beloofde maatregelen van de president”, aldus Lionel, een 46-jarige winkelmanager. “Wat Macron belooft, is een druppel water op een hete plaat.” En dat zal de president voelen, dreigt Lionel: “Onze onvrede zal snel blijken”. Het ziet er alvast naar uit dat enkele ‘gele hesjes’ zaterdag 15 december opnieuw de straten optrekken.



Uit de zak van de Fransman

Linkse partijen noemen Macron dan weer de “president van de rijken”. De middenklasse en armere bevolking betaalt volgens hen evenzeer zelf voor de beloofde hervormingen: “Die 100 euro bovenop het minimumloon wordt niet betaald door de rijke werkgever, maar door sociale bijdragen. Er wordt niet aan de grote fortuinen geraakt.”

We wachten op een gelijke verdeling van de rijkdom”, aldus Benoît Hamon van Génération.s. Ook Olivier Faure, Parti socialiste (PS), laat van zich horen op Twitter: “Een echte schande. De aangekondigde uitgaven komen niet van de grote fortuinen, maar uit de zak van de Fransman zelf.”

Le vrai scandale, c’est que pour financer les dépenses annoncées ce soir, les recettes ne viendront pas des grandes fortunes mais de la poche des Français eux-mêmes ! #GiletsJaunes #Macron20h Olivier Faure(@ faureolivier) link

De volksvertegenwoordigers van de Parti socialiste, La France insoumise en de communisten hebben overigens besloten om een motie van wantrouwen in te dienen tegen de regering. De socialistische verkozenen des volks hadden beslist eerst de televisietoespraak van president Emmanuel Macron af te wachten. Maar nu willen ze volgens hun fractie “(hun) stem en (hun) voorstellen laten horen”.

De Franse grondwet schrijft voor dat er pas minstens 48 uur na neerlegging van een motie van wantrouwen een stemming kan plaatsvinden.

Rechtse onvrede

Ook rechts en extreemrechtse politieke partijen stellen de nieuwe hervormingen van Macron ook niet op prijs. “De middenklasse en de werklozen maken een groot deel uit van Frankrijk, maar ze worden vergeten”, aldus vicepresident van Rassemblement National, het voormalige Front National van Le Pen. Ook Florian Philippot, voormalig lid van Front National en huidige partijleider van Les Patriotes, is streng voor Macron: “Hij bevestigt alleen maar dat hij geen hinder ondervindt van het Franse volk dat lijdt”.

