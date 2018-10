Macron hekelt stop wapenverkoop aan Saudi-Arabië na moord op Khashoggi TTR

26 oktober 2018

17u16

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron verwierp vandaag de oproep van verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, om wapenverkopen aan Saudi-Arabië op te schorten na de moord op journalist Jamal Khashoggi.

“Wat is het verband tussen wapenverkopen en de moord op de heer Khashoggi? Ik begrijp de connectie met wat er in Jemen gebeurt, maar er is geen verband met meneer Khashoggi”, zei Macron op een persconferentie in Slowakije. “Het is pure demagogie om te zeggen 'we moeten de wapenverkopen stoppen', het heeft niets met de heer Khashoggi te maken”, voegde hij eraan toe.

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Karin Kneissl, zei tegen een Duitse krant dat de Europese Unie de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië na de moord op Khashoggi moet stopzetten. Het zou ook kunnen helpen om “de vreselijke oorlog in Jemen” te beëindigen.

Wapenexporten

De opmerkingen van Oostenrijk, de huidige voorzitter van de EU, kwamen nadat Duitsland zei dat het zou stoppen met het goedkeuren van wapenexporten naar Saudi-Arabië totdat de dood van Khashoggi op het Saudische consulaat in Istanbul is opgehelderd.

Bondskanselier Angela Merkel herhaalde dat standpunt vandaag nog eens tijdens een bezoek aan Tsjechië. “Het is noodzakelijk de achtergrond van dit vreselijke incident op te helderen”, zei ze tijdens een persconferentie met de Tsjechische premier Andrej Babis. “En als dat niet gebeurt, zullen we geen wapens leveren aan Saudi-Arabië.”

