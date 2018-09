Macron haalt stevig uit naar leiders brexitcampagne: "Leugenaars" Karen Van Eyken

21 september 2018

12u44

Bron: The independent, BBC 1 Op de EU-top in het Oostenrijkse Salzburg heeft Emmanuel Macron de campagneleiders van de brexit verbaal aangevallen en schuwde daarbij de harde taal niet.

"Degenen die vertellen dat we gemakkelijk zonder Europa kunnen leven, dat alles goed zal komen en dat het veel geld zal opleveren, zijn leugenaars", stelde de Franse president tijdens een persconferentie in niet mis te verstane bewoordingen.

Volgens Macron werd de Leave-campagne geleid door personen die het Britse volk "makkelijke oplossingen" in het vooruitzicht stelden. "Maar ze stapten de volgende dag al op zodat ze geen verantwoordelijkheid hoefden te dragen voor de gevolgen."

Hij noemde geen namen, maar doelde wellicht op Boris Johnson en Michael Gove die als leiders van het Leave-front onder meer hadden beweerd dat een brexit extra miljoenen zou opleveren voor de Britse gezondheidszorg - een claim die ze nadien niet hard konden maken.

Tijdens de persconferentie maakte de Franse president duidelijk dat de Europese Unie geen zogenoemde 'blinde deal' zou accepteren waarbij na de Britse uittreding nog over de toekomstige handelsvoorwaarden zou kunnen worden onderhandeld.

"We waren het er allemaal over eens vandaag, de voorstellen in hun huidige vorm zijn onaanvaardbaar, vooral de economische uitwerking ervan. Dit is helemaal niet te nemen of te laten", besloot hij.

De uitspraken zijn een nieuwe opdoffer voor Theresa May. Ze had haar alom bekritiseerde 'Chequers'-plan, haar zachtere versie van de brexit, als dé oplossing naar voren geschoven en gesteld dat er nog van alles zou kunnen veranderen nadat de Britten de EU hebben verlaten.

Macron maande May dan ook aan om met nieuwe voorstellen op de proppen te komen tegen de volgende EU-top in oktober.

Nochtans zijn er voor de Britse premier maar twee opties: haar deal of helemaal geen deal.