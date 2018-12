Macron geeft toe aan druk gele hesjes en wil accijnsverhoging uitstellen tot 2020 kv ttr

05 december 2018

21u12

Bron: Belga 19 De Franse president Emmanuel Macron wil de accijnsverhogingen op brandstof die vanaf januari 2019 zouden worden ingevoerd, tot 2020 uitstellen. Dat bevestigen bronnen binnen het Elysée na berichten in de Franse media. Later bevestigde ook minister van Ecologie François de Rugy op BFM TV dat de accijnsverhogingen “voor 2019 worden geannuleerd”.

De regering van president Emmanuel Macron was aanvankelijk van plan de brandstoffen rond de komende jaarwisseling duurder te maken, voor een beter klimaat en milieu heette het. De heftige protesten door demonstranten in gele hesjes bracht de Franse regering op andere gedachten. Philippe verklaarde dat de accijnsverhogingen niet zijn opgenomen in de begroting voor 2019. Eerder had hij in het parlement nog het standpunt van de regering verdedigd en gezegd dat enkel een opschorting van de maatregel van zes maanden zou worden overwogen.

De protesten tegen de accijnsverhogingen begonnen vorige maand met honderden blokkades vooral op snelwegen maar liepen afgelopen weekeinde volledig uit de hand. Alleen al in Parijs raakten tijdens de rellen 133 mensen gewond, onder wie 23 politiemensen. Ruim vierhonderd mensen werden opgepakt. De beroemde Arc de Triomphe werd beklad met leuzen en aan de binnenkant van de triomfboog werden vernielingen aangericht.

