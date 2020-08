Macron gaat opnieuw naar Libanon om hervormingen af te dwingen HR

28 augustus 2020

12u10

De Franse president Emmanuel Macron wil Libanese politici onder druk zetten om een regering te vormen die noodzakelijke hervormingen kan doorvoeren. Hij gaat komende week weer naar Libanon om daar werk van te maken, zegt een medewerker van de president.

Macron bracht eerder deze maand ook al een bezoek aan het berooide land. Dat gebeurde in de nasleep van de verwoestende explosie in de haven van hoofdstad Beiroet. Het land ging ook voor die ramp al gebukt onder een zware economische crisis. Er leeft onder de bevolking grote onvrede over de heersende politieke elites.

“De president heeft gezegd dat hij niet zal opgeven. Hij heeft toegezegd te zullen doen wat nodig is”, zei de Franse regeringsfunctionaris tegen verslaggevers. Macron zal tijdens zijn bezoek “noodzakelijke druk” uitoefenen om te zorgen dat een hervormingsprogramma wordt gerealiseerd. Het bezoek van Macron moet maandag en dinsdag plaatsvinden.

Zoektocht

De Libanese regering stapte op na de havenramp. De zoektocht naar een nieuwe premier is nog gaande. Vertegenwoordigers van de politieke machtsblokken in het land gaan maandag naar het presidentieel paleis om duidelijk te maken wie zij aan het hoofd van een nieuwe regering willen zien.

